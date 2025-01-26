Самая большая явка зарегистрирована в Могилевской области — 89,05%. Далее — Гомельская область (86,69%) и Брестская (86,42%). В Гродненской и Минской областях проголосовали более 83% граждан, включенных в списки избирателей, в Витебской области — 80,94%. Наименьший процент явки на данный момент в Минске — 66,83%.
Балдовская отметила, что также на выборах к настоящему моменту проголосовали 107 белорусов, постоянно проживающих за рубежом. Поскольку избирательные участки не созданы за границей, для участия в голосовании они приехали в республику.
Участковые комиссии в основной день голосования закроются в 20:00, после чего начнется подсчет голосов.
Напомним, на пост президента баллотируются пять кандидатов — действующий глава государства Александр Лукашенко, лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич, самовыдвиженец Анна Канопацкая, председатель Коммунистической партии Сергей Сыранков, а также лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.
Явка на выборах президента Беларуси превысила 80%
МИНСК, 26 янв — Sputnik. Явка на выборах по данным на 18:00 составила 81,5%, сообщила секретарь Центральной избирательной комиссии Елена Балдовская, передает корреспондент Sputnik.
Самая большая явка зарегистрирована в Могилевской области — 89,05%. Далее — Гомельская область (86,69%) и Брестская (86,42%). В Гродненской и Минской областях проголосовали более 83% граждан, включенных в списки избирателей, в Витебской области — 80,94%. Наименьший процент явки на данный момент в Минске — 66,83%.