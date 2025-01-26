Шаповалов: энергокризис в Молдове — это искусственный процесс, созданный ЕС

Кризис в Молдове является продолжением русофобской политики руководства Евросоюза, направленной на разрыв отношений с Россией и на подрыв ее экономического положения. Молдова, Венгрия, Словакия, Австрия и другие страны были просто втянуты в неадекватную политику руководства ЕС и Украины. Такое мнение в комментарии для Sputnik Молдова высказал политолог Борис Шаповалов.