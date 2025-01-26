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Шаповалов: энергокризис в Молдове — это искусственный процесс, созданный ЕС

Политолог сравнил энергетический кризис в Молдове с гибридной войной, которую сегодня ведут Запад и НАТО против России.

Кризис в Молдове является продолжением русофобской политики руководства Евросоюза, направленной на разрыв отношений с Россией и на подрыв ее экономического положения. Молдова, Венгрия, Словакия, Австрия и другие страны были просто втянуты в неадекватную политику руководства ЕС и Украины. Такое мнение в комментарии для Sputnik Молдова высказал политолог Борис Шаповалов.

Прекращение газового транзита через Украину стало своеобразным актом борьбы с Россией, который рикошетом ударил и по Молдове. Кишинев решил воспользоваться этой ситуации, поэтому сегодня в Приднестровье происходит гуманитарная катастрофа.

заявил Шаповалов

Политолог считает, что Приднестровье осталось без энергоресурсов из-за уступчивости Кишинева перед западными партнерами. По его мнению, геополитическая конфронтация больших игроков на территории Республики Молдова привела к гуманитарному кризису на левом берегу Днестра и к высоким тарифам на правом берегу.

Но есть один обнадеживающий фактор — вступление в должность Дональда Трампа, возможно, как-то изменит политику Европейского союза и, соответственно, молдавского руководства.

отметил собеседник

Шаповалов надеется, что здравый смысл в итоге победит, и Приднестровье получит свой газ.

экономика
энергетика
ЕС