Шаповалов: энергокризис в Молдове — это искусственный процесс, созданный ЕС

Кризис в Молдове является продолжением русофобской политики руководства Евросоюза, направленной на разрыв отношений с Россией и на подрыв ее экономического положения. Молдова, Венгрия, Словакия, Австрия и другие страны были просто втянуты в неадекватную политику руководства ЕС и Украины. Такое мнение в комментарии для Sputnik Молдова высказал политолог Борис Шаповалов.
Прекращение газового транзита через Украину стало своеобразным актом борьбы с Россией, который рикошетом ударил и по Молдове. Кишинев решил воспользоваться этой ситуации, поэтому сегодня в Приднестровье происходит гуманитарная катастрофа.
Политолог считает, что Приднестровье осталось без энергоресурсов из-за уступчивости Кишинева перед западными партнерами. По его мнению, геополитическая конфронтация больших игроков на территории Республики Молдова привела к гуманитарному кризису на левом берегу Днестра и к высоким тарифам на правом берегу.
Но есть один обнадеживающий фактор — вступление в должность Дональда Трампа, возможно, как-то изменит политику Европейского союза и, соответственно, молдавского руководства.
Шаповалов надеется, что здравый смысл в итоге победит, и Приднестровье получит свой газ.