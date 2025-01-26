Вэнс: Хегсет принесет «большие перемены» в закупки оружия

«Послушайте, я думаю, что Пит — разрушитель, и многим людям не нравится это разрушение», — сказал он. Как пояснил Вэнс, за последние 40 лет США «не выиграли ни одной войны», поэтому военное ведомство требует серьезных перемен. «Мы получили армию с серьезным кризисом комплектования, с кризисом системы закупочных цен, которая совершенно не функционирует, согласно которой мы покупаем самолеты за миллиарды и миллиарды долларов, с ужасным перерасходом средств, с постоянными задержками сроков поставки. Поэтому нам нужны серьезные перемены. Конечно, есть люди, которым не нравятся эти серьезные перемены, но они необходимы», — добавил он.