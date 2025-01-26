Вэнс: Хегсет принесет «большие перемены» в закупки оружия

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Назначение новым министром обороны США Пита Хегсета принесет «большие перемены» в систему закупок вооружений Пентагона. Об этом в интервью телеканалу CBS заявил вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс.
«Послушайте, я думаю, что Пит — разрушитель, и многим людям не нравится это разрушение», — сказал он. Как пояснил Вэнс, за последние 40 лет США «не выиграли ни одной войны», поэтому военное ведомство требует серьезных перемен. «Мы получили армию с серьезным кризисом комплектования, с кризисом системы закупочных цен, которая совершенно не функционирует, согласно которой мы покупаем самолеты за миллиарды и миллиарды долларов, с ужасным перерасходом средств, с постоянными задержками сроков поставки. Поэтому нам нужны серьезные перемены. Конечно, есть люди, которым не нравятся эти серьезные перемены, но они необходимы», — добавил он.
«Главное, что мы хотим из того, что Пит Хегсет бы сделал, так это устранил бы проблемы в Минобороны. А их, к сожалению, много», — пояснил вице-президент США.
«Если вы посмотрите на то, где мы сейчас находимся в сфере усиления ИИ, в области укрепления технологий беспилотников и ведения боевых действий беспилотными системами, то нам нужно действительно сверху донизу изменить способ финансирования закупок оружия. Это важный период перелома, и мы считаем, что Пит Хегсет — именно тот человек, который может возглавить эту работу», — резюмировал Вэнс.
Сенат Конгресса США в пятницу утвердил Хегсета в качестве министра обороны. Поскольку мнения в верхней палате относительно его кандидатуры разделились поровну, Вэнс воспользовался своим правом голоса. Согласно Конституции США, он председательствует в верхней палате Конгресса.
Утверждение кандидатуры Хегсета
Во время слушаний в Сенате по утверждению его кандидатуры Хегсет отверг обвинения в супружеской неверности, сексуальных домогательствах, пьянстве на рабочем месте.
Он также заявил, что Россия смогла существенно нарастить количество своих вооружений, в том числе ядерный арсенал, несмотря на введенные против нее западные санкции. Хегсет отказался подтвердить в ответ на вопросы законодателей, что поддержит продолжение помощи Киеву. По его словам, ВС США будут при новой администрации Дональда Трампа уделять приоритетное внимание Арктике и Аляске. Хегсет считает, что Соединенным Штатам следует сохранить присутствие своего ядерного оружия в странах НАТО, оно служит «важной связкой» США с их европейскими союзниками.
44-летний Хегсет является ветераном ВС США, участником боевых действий. Имеет звание майора сухопутных войск и боевую награду. Офицерское звание он получил благодаря службе в Национальной гвардии родного для него штата Миннесота. На протяжении восьми лет Хегсет работает на телеканале Fox News. Он также написал несколько книг и возглавлял две организации по защите прав ветеранов. Учился в Принстонском и Гарвардском университетах.