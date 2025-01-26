Учительница Лукашенко проголосовала на президентских выборах

В сюжете напомнили, что граждане, которые не могут посетить участки для голосования, имеют возможность отдать свой голос прямо на дому.
Избиратель старой закалки, хотя выбор делала на дому, по такому важному случаю Татьяна Николаевна (Карпеченко — Sputnik) принарядилась, надев любимый жакет.
Татьяна Карпеченко начала работать во время Великой Отечественной войны, когда ей исполнилось только 18 лет. За плечами у педагога 40 лет стажа, причем 35 лет она проработала в школе в Александрии.
"Мне интересно знать, а как же дальше мы будем жить. Мне интересно знать даже, как в России дела идут. Поэтому я новости и белорусские смотрю, и русские.
По ее словам, свой голос в воскресенье на президентских выборах она отдала в пользу тихой, спокойной, независимой и процветающей Беларуси.
Ранее ЦИК Беларуси сообщил, что явка на выборах по данным на 18:00 26 января 2025 года составила 81,5%.