Лукашенко предупредил, что ждет Польшу при попытке залезть на запад Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко предупредил, что ждет Польшу при попытке залезть в Западную Украину. Об этом он сказал на пресс-конференции после голосования на выборах 26 января.
Лукашенко напомнил властям Польши о непростой ситуации во внешней политике страны — о напряженных отношениях со многими соседями: Германией и Литвой, а также с Украиной и Беларусью.
— Вы что, на два фронта «воевать» хотите? Вы готовы зайти в Западную Украину. Попробуйте только. Будете иметь тогда дело и с Беларусью, и с Россией. Не надо лезть в Украину, — серьезной предостерег глава Беларуси.
Он четко определил:
— Западная Украина — это Украина. Она уже никогда не будет Польшей. Так, как и Западная Беларусь.
Также Александр Лукашенко призвал не ставить на то, что Польша всегда будет дружить с США. И попытки стать «оплотом США в Европе» он назвал тем, что поляки не поддержат. При этом глава Беларуси обратил внимание на выстраивание отношений с соседями.
— Здесь с нами жить вы будете всегда. С Россией, с нами, с прибалтами, — сказал Лукашенко. — Он еще раз призвал Польшу жить дружно: "Если вы хотите совсем, чтобы было хорошо, снимайте санкции, давайте сотрудничать вместе.
Тем временем МИД Беларуси указал главе МИД Польши Сикорскому на выборы, которые должны его волновать.
А президент Беларуси Александр Лукашенко сказал не увольнять оступившихся в 2020 году, а давать им шанс. Также Лукашенко рассказал, как у него появился шпиц Умка, сравнив его с ребенком.
Тем временем Николай Лукашенко и Петр Елфимов исполнили знаменитую «Молитву» ансамбля «Песняры».
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