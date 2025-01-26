Лукашенко предупредил, что ждет Польшу при попытке залезть на запад Украины

— Здесь с нами жить вы будете всегда. С Россией, с нами, с прибалтами, — сказал Лукашенко. — Он еще раз призвал Польшу жить дружно: "Если вы хотите совсем, чтобы было хорошо, снимайте санкции, давайте сотрудничать вместе.