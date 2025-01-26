В ЦИК ответили на заявление Каллас: как можно оценивать выборы, не видя, как они проходят?

Ранее Кая Каллас высказывалась о выборах Президента Беларуси, назвав их фиктивными.
«У нас на территории страны работает практически 500 иностранных и международных наблюдателей. Это не только пространство СНГ, это и европейские наблюдатели, которые присутствуют в стране, в том числе не один день», — сказала Елена Балдовская.
Секретарь ЦИК отметила, что наблюдатели были на участках и в период досрочного голосования, и в основной день. «Они посещают участки, никто не ограничивает их передвижение, дают свою оценку и высказывают впечатление, которое складывается при посещении участков», — подчеркнула она.
Комментируя заявление Каи Каллас, Елена Балдовская констатировала: «Я не понимаю, как можно давать оценку выборам, не видя, как они проходят, как это регулируется законодательством. Не понимая, какая проведена подготовительная работа, как работают участковые комиссии, какова компетенция людей, которые организовывают выборы. Поэтому я не знаю, что тут можно комментировать».