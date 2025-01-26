В ЦИК ответили на заявление Каллас: как можно оценивать выборы, не видя, как они проходят?

Комментируя заявление Каи Каллас, Елена Балдовская констатировала: «Я не понимаю, как можно давать оценку выборам, не видя, как они проходят, как это регулируется законодательством. Не понимая, какая проведена подготовительная работа, как работают участковые комиссии, какова компетенция людей, которые организовывают выборы. Поэтому я не знаю, что тут можно комментировать».