Избирательные участки закрылись в Беларуси

Президентские выборы прошли в Беларуси 26 января. На высший государственный пост баллотировались пять кандидатов. Это действующий президент Александр Лукашенко, лидер Либерально-демократической партии депутат Олег Гайдукевич, самовыдвиженец и кандидат в президенты на выборах 2020 года Анна Канопацкая, лидер Коммунистической партии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.