Избирательные участки закрылись в Беларуси

После закрытия избирательных участков начинается подсчет голосов в присутствии наблюдателей.
По последним данным ЦИК Беларуси, явка на президентских выборах по всей стране составила 81,50%. Активнее всего были избиратели в Могилевской области — там явка составила 89,05%. Наименее активными были жители столицы — 66,83%.
Как ранее сообщила секретарь ЦИК Елена Балдовская, выборы прошли без серьезных нарушений. В регионах были отмечены факты фотографирования бюллетеней — всего 34 случая. Нарушители будут привлечены к административной ответственности.
Кроме того, по данным ЦИК, зафиксированы два выноса бюллетеня за пределы помещения для голосования.
Президентские выборы прошли в Беларуси 26 января. На высший государственный пост баллотировались пять кандидатов. Это действующий президент Александр Лукашенко, лидер Либерально-демократической партии депутат Олег Гайдукевич, самовыдвиженец и кандидат в президенты на выборах 2020 года Анна Канопацкая, лидер Коммунистической партии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.