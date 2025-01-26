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Избирательные участки закрылись в Беларуси

МИНСК, 26 янв — Sputnik. Избирательные участки закрылись в Беларуси, сделать свой выбор в основной день голосования президентских выборов можно было до 20:00.

Источник: Sputnik.by

После закрытия избирательных участков начинается подсчет голосов в присутствии наблюдателей.

По последним данным ЦИК Беларуси, явка на президентских выборах по всей стране составила 81,50%. Активнее всего были избиратели в Могилевской области — там явка составила 89,05%. Наименее активными были жители столицы — 66,83%.

Как ранее сообщила секретарь ЦИК Елена Балдовская, выборы прошли без серьезных нарушений. В регионах были отмечены факты фотографирования бюллетеней — всего 34 случая. Нарушители будут привлечены к административной ответственности.

Кроме того, по данным ЦИК, зафиксированы два выноса бюллетеня за пределы помещения для голосования.

Президентские выборы прошли в Беларуси 26 января. На высший государственный пост баллотировались пять кандидатов. Это действующий президент Александр Лукашенко, лидер Либерально-демократической партии депутат Олег Гайдукевич, самовыдвиженец и кандидат в президенты на выборах 2020 года Анна Канопацкая, лидер Коммунистической партии Сергей Сыранков и председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк.