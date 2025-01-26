Лукашенко заявил, что Украине для восстановления нужен новый Сталин

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что Украине для восстановления нужен новый Сталин. Об этом он заявил на пресс-конференции после голосования на выборах президента 26 января в Минске.
Прежде всего, Лукашенко подчеркнул, что у стран Запада нет интереса в восстановлении и, в целом, развитии Украины для народа, которую «и так уже разорили, на колени поставили».
— Никто инвестировать в Украину ради украинского народа не будет. Да, где-то какие-то месторождения, где-то выгодные куски экономики транснациональные компании подберут. Естественно, американцы их там или европейцы будут поддерживать. А чтобы страну отстроить — только Россия сможет помочь, — сказал Лукашенко.
Он добавил: сотрудничать и договариваться надо, главным образом, с соседями.
— Не знаю, как они без нас, без России будут вообще выкарабкиваться из этого, — заметил Александр Лукашенко.
Вместе с тем, сказал президент Беларуси, до 75% — основную часть — предстоит сделать в восстановлении страны самому украинскому народу, который надо мобилизовать.
— Надо как Сталин: сапоги одел, одна рубашка, одна шинель — и пошел, — привел пример глава республики. — Вот от этого будет зависеть дальнейшее [будущее] Украины.
Украинцам надо определиться со своим лидером и в целом с властью, иначе народ ждет тяжелая судьба.
— И не карманы набивать, как это у них там во время войны — воровать и вывозить за пределы или покупать на Лазурном берегу какую-то собственность, — подчеркнул Лукашенко, указав на то, какими не должны быть новые лидеры.
Тем временем Лукашенко предупредил, что ждет Польшу при попытке залезть на запад Украины. А МИД Беларуси указал главе МИД Польши Сикорскому на выборы, которые должны его волновать.
Еще президент Беларуси Александр Лукашенко сказал не увольнять оступившихся в 2020 году, а давать им шанс. Также Лукашенко рассказал, как у него появился шпиц Умка, сравнив его с ребенком.