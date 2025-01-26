Президент Финляндии предрек усиление НАТО после президентства Трампа

«Я надеюсь, что мы тогда увидим еще более сильное НАТО — НАТО 3.0. (…) Я настроен оптимистично и полагаю, что наш альянс через четыре года будет еще сильнее и, возможно, тогда членом станет и Украина», — заявил Стубб.