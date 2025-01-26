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Экзитпол: Лукашенко побеждает на выборах с 87,6% голосов

Экзитполл проводился на более чем 300 участках для голосования.

Источник: AP 2024

МИНСК, 26 января. /ТАСС/. Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко побеждает на выборах главы государства с 87,6% голосов избирателей согласно данным экзитпола Белорусского комитета молодежных организаций.

По данным экзитпола председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич набирает 1,8% голосов, предприниматель Анна Канопацкая — 1,6%, первый секретарь ЦК Компартии Сергей Сыранков — 2,7%, председатель Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк — 1,2%, против всех проголосовали 5,1% избирателей.

Экзитпол проводился на более чем 300 участках для голосования, в крупных городах и в сельской местности, согласно социологической выборке. Это единственный экзитпол на выборах президента Республики Беларусь.

Предварительные данные о результатах выборов от ЦИК Белоруссии, как ожидается, будут оглашены в 2:30 27 января (время в Минске совпадает с московским).