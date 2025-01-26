Рейтинг Макрона снизился до рекордных значений

Французский лидер выступил перед военными в Сесон-Севинье, недалеко от Ренна, и заявил о «накоплении угроз», которые вынуждают Францию ​​адаптироваться. Он также представил обновленную версию стратегии оборонных приоритетов страны, призывая к «европейскому стратегическому пробуждению».