Берн заявил о готовности провести подготовительные переговоры по Украине

Первый «саммит мира» с участием стран глобального Юга прошел в швейцарском Бюргенштоке в июне 2024-го, Россию на него не позвали. На встрече обсуждалось несколько пунктов из украинской «формулы мира»: ядерная безопасность, обмен пленными по формуле «всех на всех» и безопасное судоходство. Ключевые пункты «формулы» Зеленского, включая вывод с территории Украины российских войск, на саммите не затрагивались.