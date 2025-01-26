Первый информационный телеканал назвал данные экзитпола на выборах в Беларуси

Первый информационный телеканал назвал первые данные экзитпола на выборах в Беларуси. Участки для голосования открылись в 8.00 и закрылись в 20.00 26 января 2025 года. В это время и работала тысяча интервьюеров.
Из опроса на выходе из помещений 320 избирательных участков анонимно было опрошено 11 948 человек. Так, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовало 87,6% избирателей, 2,7% у Сергея Сыранкова, 1,8% набрал Олег Гайдукевич. У Анны Канопацкой, по данным экзитпола, — 1,6%, а у Александра Хижняка 1,2%. Против всех кандидатов проголосовало 5,1%.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко на пресс-конференции после голосования сказал не увольнять оступившихся в 2020 году, а давать им шанс. Также Лукашенко рассказал, как у него появился шпиц Умка, сравнив его с ребенком.