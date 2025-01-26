ЦИК: явка на выборах президента Беларуси составила 85,7%

Сообщается, что в Брестской области проголосовало 90,56% избирателей, в Витебской области — 86,39%, а в Гомельской — 91,54%. На Гродненщине на участки пришли 89,28% избирателей, на Минщине — 86,71%, в Могилевской области — 92,64% от всех внесенных в списки избирателей. Что касается Минска, то на участки пришли 69,72% избирателей.