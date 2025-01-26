МВД Белоруссии не зафиксировало грубых нарушений правопорядка на выборах

Участки для голосования в основной день выборов президента Белоруссии в воскресенье закрылись в 20.00 мск, идет процесс подсчета голосов. Итоговая явка на выборах президента Белоруссии составила 85,7%, сообщили в ЦИК.
«Правопорядок и общественная безопасность в стране обеспечены. Грубых нарушений не допущено, оперативная обстановка находится под контролем милиции», — говорится в комментарии МВД.
Согласно сообщению, сотрудниками органов внутренних дел и военнослужащими внутренних войск МВД реализованы мероприятия по обеспечению общественной безопасности при проведении выборов президента Белоруссии. На подготовительном этапе все избирательные участки были обследованы, оборудованы системами видеонаблюдения и средствами тревожной сигнализации, уточняется в публикации.
«В период досрочного голосования и в основной день выборов несение службы осуществлялось в усиленном варианте. Развернута работа оперативно-ситуационных штабов всех уровней. Участки для голосования находились под круглосуточной охраной», — подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что оказывалась вся необходимая помощь членам избирательных комиссий, осуществлялось их сопровождение во время голосования избирателей по месту жительства, а также сопровождение транспортных средств при перевозке бюллетеней.
«Содействие в обеспечении правопорядка осуществляли члены добровольных дружин и представители ветеранских организаций органов внутренних дел и внутренних войск», — уточняется в сообщении.