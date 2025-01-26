МВД Белоруссии не зафиксировало грубых нарушений правопорядка на выборах

Согласно сообщению, сотрудниками органов внутренних дел и военнослужащими внутренних войск МВД реализованы мероприятия по обеспечению общественной безопасности при проведении выборов президента Белоруссии. На подготовительном этапе все избирательные участки были обследованы, оборудованы системами видеонаблюдения и средствами тревожной сигнализации, уточняется в публикации.