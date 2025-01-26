Нетаньяху поблагодарил Трампа за снятие ограничений на поставки бомб Израилю

Ранее в этот день американский президент подтвердил снятие введенного бывшим главой Белого дома Джо Байденом запрета.
«Благодарю вас, президент Трамп, за то, что вы сдержали свое обещание предоставить Израилю средства, необходимые для самообороны, противостояния нашим общим врагам и обеспечения будущего мира и процветания», — сказал он.
До этого, 8 мая 2024 года, Байден заявил, что Израиль перестанет получать артиллерийские снаряды и авиабомбы, если израильская армия вторгнется на территорию Рафаха.
В свою очередь, телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил о недовольстве Израиля из-за прекращения поставок боеприпасов США. По словам источника, давление со стороны США должно оказываться на палестинское движение ХАМАС, а не на Израиль.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.
Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.