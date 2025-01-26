Президент Колумбии выделил свой самолет для депортационных рейсов из США

«Правительство Колумбии под руководством президента Густаво Петро выделило президентский самолет, чтобы облегчить достойное возвращение соотечественников, которые собирались прибыть в страну сегодня утром на депортационных рейсах. Эта мера является ответом на обязательство правительства гарантировать достойные условия», — сказано в сообщении пресс-службы администрации колумбийского президента в соцсети Х.
В пресс-службе добавили, что власти Колумбии проводят активные переговоры с США в поиске договоренностей, которые обеспечат «условия для уважения и достойного обращения с соотечественниками во время процессов депортации».
23 января принимать депортационные рейсы из США отказалась Мексика. Бразилия приняла депортационный рейс из США, но осудила «унизительное обращение» с депортированными бразильцами, которых везли в самолете в наручниках.