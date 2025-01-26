Президент Колумбии выделил свой самолет для депортационных рейсов из США

Президент Колумбии Густаво Петро отправит свой самолет, чтобы забрать депортированных колумбийцев из США. Власти Колумбии ранее отказали в разрешении на посадку двум американским военным самолетам, которые должны были доставить депортированных из США нелегальных мигрантов. В ответ президент США Дональд Трамп пригрозил ввести санкции против Колумбии, а также обложить пошлинами все поставляемые в США колумбийские товары.