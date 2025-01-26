Мирошник: приехавшие на Украину без согласия РФ «миротворцы» будут военной целью

Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе, по оценке некоторых СМИ, не исключила отправку миротворцев из ФРГ на Украину в случае прекращения огня. По ее словам, наряду с гарантиями безопасности в виде членства в НАТО можно рассмотреть «международное присутствие для обеспечения соблюдения прекращения огня». Политик добавила, что Германия «будет всеми силами поддерживать» любые действия, направленные на достижение мира.