«Любой контингент, ступивший на территорию Украины без согласия и разрешения России, — военная цель с вполне понятными последствиями», — отметил Мирошник.
«Любопытно, почему в Германии не проявлялось идей о “мирных контингентах” в период подготовки “украинского контрнаступа” и формирования немцами “танковой коалиции” для Зеленского», — указал дипломат. По его словам, «попытки выдумывания “миротворцев” со стороны Запада нацелены не на установление мира, а на сохранение киевского режима от поражения “псевдогуманными методами”.
Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе, по оценке некоторых СМИ, не исключила отправку миротворцев из ФРГ на Украину в случае прекращения огня. По ее словам, наряду с гарантиями безопасности в виде членства в НАТО можно рассмотреть «международное присутствие для обеспечения соблюдения прекращения огня». Политик добавила, что Германия «будет всеми силами поддерживать» любые действия, направленные на достижение мира.
Комментируя появившиеся на Западе идеи направления иностранных якобы миротворцев на Украину, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что интервенция натовских войск категорически неприемлема для России, это обернется неконтролируемой эскалацией.