Иордания заявила о невозможности переселения палестинцев

«Мы все хотим достигнуть мира и стабильности в регионе, путь к которым связан с реализацией прав палестинского народа, чтобы он мог жить в независимом палестинском государстве, обладающем суверенитетом, бок о бок с Израилем, согласно международной резолюции о создании двух государств, а также международному праву и резолюциям. Наше неприятие перемещения палестинцев твердо и не меняется, и Иордания не может отказаться от этого, отсюда наши постоянные усилия по восстановлению сектора Газа, чтобы палестинский народ мог жить в приемлемых условиях после всех этих страданий», — сказал ас-Сафади.