ЕС обсудит помощь Киеву и новые меры против РФ

В рамках дискуссии по Украине главы МИД обсудят использование замороженных активов РФ и 16-й пакет санкций против России, который Брюссель хочет утвердить к 24 февраля — третьей годовщине начала специальной военной операции Москвы. При этом для принятия новых мер ЕС должен продлить текущие санкции, срок действия которых истекает 31 января. Решение о продлении блокирует Венгрия из-за приостановки транзита российского газа через Украину.
Другой главной темой заседания глав МИД станут отношения ЕС и США при президенте Дональде Трампе. Как рассказал европейский дипломат, Каллас пригласила нового госсекретаря США Марко Рубио в Брюссель, но официального подтверждения его участия в заседании Совета ЕС нет.
Наконец, третьей темой встречи станет ситуация на Ближнем Востоке, в частности, в Газе и Сирии. По словам представителя ЕС, министры обсудят поэтапное снятие санкций против Дамаска.
Активы РФ и 16-й пакет санкций
По словам дипломата, министры иностранных дел 27 стран Евросоюза намерены обсудить 16-й пакет санкций против России и использование ее замороженных активов для Украины, однако окончательных решений ожидать не стоит. «Будет дискуссия по 16-му пакету санкций. Кроме того, продолжится дискуссия по поводу использования замороженных активов России», — сказал он.
На вопрос журналистов о том, каким образом сообщество собирается согласовать новый пакет санкций против РФ, если Венгрия выступает против продления действующих мер, дипломат сказал, что ЕС ожидает «позитивного результата» от переговоров с Будапештом. «Этот вопрос обсуждается в разных комитетах ЕС, и мы ожидаем позитивного результата», — отметил он.
Высокопоставленный представитель ЕС подчеркнул, что Брюссель намерен к 31 января продлить действующие санкции против России и утвердить 16-й пакет санкций к 24 февраля — третьей годовщине начала специальной военной операции Москвы на Украине.
Что касается вопроса использования замороженных активов России, то, по словам дипломата, «рано или поздно будет решение».
Отношения с США
Как рассказал журналистам дипломатический источник, министры иностранных дел намерены обсудить отношения с США и общеевропейскую позицию при президенте Дональде Трампе. «Это будет первое заседание Совета по иностранным делам после инаугурации Трампа. Министерская дискуссия будет направлена на формирование общего понимания среди государств-членов по трансатлантическим отношениям: выявление проблем, согласование приоритетов, определение возможностей для позитивной повестки дня и координация взаимодействия», — отметил он.
Дипломат рассказал, что глава дипломатии ЕС Кая Каллас пригласила нового госсекретаря США Марка Рубио на заседание министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе, однако не подтвердил, что последний принял это приглашение. «Есть открытое приглашение. Мы надеемся, что очень скоро госсекретарь Рубио встретится с министрами иностранных дел 27 стран ЕС и главой дипломатии Евросоюза», — добавил он.
Снятие санкций против Сирии
Как рассказал дипломат, главы МИД могут принять политическое решение о снятии некоторых санкций против Сирии уже в ближайшее время. «Мы ожидаем политическое соглашение в понедельник, что санкции в ряде секторов должны быть сняты», — отметил он.
На вопрос о том, какие именно меры будут сняты, дипломат сказал: «Будут сняты санкции в секторах, которые связаны с реконструкцией и реабилитацией страны. Конечно, не будут сняты санкции, которые связаны с эмбарго на оружие или материалы». По словам источника, снятие первых санкций займет не меньше двух недель.
При этом, по словам дипломата, Евросоюз попросил Дамаск избавиться от иностранного присутствия, включая военные базы России, для снятия европейских санкций и урегулирования конфликта в стране. «Да, конечно, это вопрос, за которым мы следим. Мы уже передали новым властям в Сирии, что часть нормализации в Сирии должна включать избавление от любого иностранного присутствия — военного присутствия или вмешательства. Там три страны, и одна из них Россия. Поэтому да, мы продолжаем просить их. Они сказали, что посмотрят в будущем», — сказал представитель ЕС, отвечая на вопрос журналистов, ставит ли сообщество в качестве условия для снятия санкций против Сирии вывод российских военных баз.
России принадлежат два военных объекта в Сирии — пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в портовом городе Тартус и авиабаза Хмеймим. Базу в Тартусе организовали в 1971 году в соответствии с двухсторонним соглашением. Авиационная группа ВКС России в Сирии была создана 30 сентября 2015 года для поддержки сирийской армии в борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Как сообщили ранее ТАСС два источника, новые сирийские власти расторгли инвестиционное соглашение об управлении морским портом Тартус в одностороннем порядке и не уведомляли российскую сторону о принятом решении.