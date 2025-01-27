Новости СВО. Освобождена Великая Новосёлка, ВСУ отступают в Дачном, как Трамп хочет остановить конфликт, 27 января

В Курской области противник предпринял попытку наступления на Тёткино. Несколько единиц бронетехники, на которой двигалась группа, пополнили парк бронеобъектов, сожжённых в приграничье. Там уже гниёт масса западных бронемашин, например БМП Bradley. Об утренней попытке украинского наступления военкор Коц пишет: «Собственно, это было ожидаемо, поэтому попытка разведать это направление, а при успехе — закрепиться, закончилась разгромом. Отлично отработали дроноводы и артиллерия группировки прикрытия границы. Но по мере того, как мы будем подходить к Судже, таких попыток будет больше. Киевское командование опасается, что в случае отступления из Курской области мы на их плечах развернём наступление в Сумской области. Поэтому им важно пробить ещё одну брешь, в которую можно было бы бросить оставшиеся резервы. Как я и писал раньше, Тёткино — одно из самых вероятных направлений для такой провокации. Плюс Рыльский и Хомутовский районы. Плюс Брянская область, её участок, граничащий с Шосткинским районом Сумской области».