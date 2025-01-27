ЦИК: у оппозиции не получилось повлиять на выборы в Беларуси

МИНСК, 27 янв — Sputnik. Сторонникам оппозиции, не находясь на территории Беларуси, сложно пытаться влиять на избирательную кампанию в стране, заявил глава ЦИК республики Игорь Карпенко.
Он сообщил, что Центральная избирательная комиссия фиксировала попытки воздействия со стороны находящейся за рубежом оппозиции на выборы, однако это никак не повлияло на кампанию.
«Это не создало какого-то негативного фона нашей избирательной кампании. Она прошла в соответствии с законодательством. Мы создали условия, чтобы наши граждане могли свободно, демократично осуществить волеизъявления», — сказал Карпенко в эфире телеканала «Первый информационный».
По его словам, оппозиция призывала граждан республики то бойкотировать выборы, то голосовать против всех кандидатов, то выходить на митинги. Карпенко отметил, что противники белорусской власти, находящиеся за рубежом, сами не знали, как лучше поступить, чтобы сорвать электоральную кампанию в стране.
Утечка данных
Глава ЦИК также прокомментировал разглашение данных членов избиркомов и наблюдателей. Информацию о частной жизни и персональные данные более 10 тысяч граждан опубликовало признанное в Беларуси экстремистским оппозиционное формирование. Генпрокуратура по данному факту возбудила уголовное дело.
Карпенко заявил, что оппозицию раззадорило то, что в эту кампанию власти не стали публиковать в открытом доступе данные членов избирательных комиссий.
«В целом это особо не повлияло на людей, которые они (оппозиция — Sputnik) хотели буллить. Они (члены комиссий и наблюдатели — Sputnik) не отреагировали на попытку угроз, лишения шенгенских виз», — добавил глава ЦИК Беларуси.
Он также поблагодарил Генпрокуратуру страны за то, что она оперативно отреагировала на данный факт и возбудила уголовное дело.