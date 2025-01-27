ЦИК: у оппозиции не получилось повлиять на выборы в Беларуси

По его словам, оппозиция призывала граждан республики то бойкотировать выборы, то голосовать против всех кандидатов, то выходить на митинги. Карпенко отметил, что противники белорусской власти, находящиеся за рубежом, сами не знали, как лучше поступить, чтобы сорвать электоральную кампанию в стране.