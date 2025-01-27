Наместник Бандеры. Как на Украине закалял нацистов Константин Жук

В них же можно встретить информацию, что Константин Жук служил в СБУ — и там же одна из его дочерей, вероятно Анна. Интересно, что в своё время девушка настолько активно вела свои соцсети, что по ним можно было написать биографию всей семьи, однако ни на одной фотографии отец так и не появился. В 10-х годах из сети пропала и сама дочь. Портретов ни её, ни Нельсона нет и в аккаунтах других домочадцев.