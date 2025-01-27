Британский военный аналитик Александр Меркурис выразил мнение о том, что прекращение финансовой помощи из США будет иметь серьезные последствия для Украины. Об этом он сказал в на своем YouTube-канале.
Меркурис отметил, что если финансовые потоки из Америки прекратятся на длительный срок, это может привести к кризисным ситуациям в стране. По его словам, Украина рискует столкнуться с гиперинфляцией, от которой она могла бы пострадать еще раньше, если бы не поддержка в критические моменты.
Тем не менее, Меркурис не считает текущую ситуацию безысходной. Он предполагает, что Европейский Союз может продолжить выделять средства и обеспечивать Украину военной помощью, хотя этого может быть недостаточно для решения всех проблем.
Аналитик также предупредил о возможных негативных последствиях, если сложившаяся зависимость Украины от внешних финансов превысит 90 дней. Он отметил, что это может серьезно повлиять на функционирование страны как полноценного государства и ее способность справляться с внутренними и внешними вызовами.
Ранее словацкий премьер Роберт Фицо раскритиковал Владимира Зеленского, назвав его «попрошайкой и шантажистом». Он также отметил риск прекращения транзита российского газа через Украину.