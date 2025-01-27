Меркурис: если Украина останется без помощи, она рухнет в гиперинфляцию

Меркурис отметил, что если финансовые потоки из Америки прекратятся на длительный срок, это может привести к кризисным ситуациям в стране. По его словам, Украина рискует столкнуться с гиперинфляцией, от которой она могла бы пострадать еще раньше, если бы не поддержка в критические моменты.