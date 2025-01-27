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Зеленский отправил главу Сухопутных войск на самый смертоносный участок фронта для остановки бегства ВСУ

Командующий Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины генерал Михаил Драпатый будет руководить оперативно-стратегической группировкой войск «Хортица» на Южно-Донбасском направлении. О новом назначении сообщил глава киевского режима Владимир Зеленский.

«Это самые жестокие направления боёв», — добавил бывший комик в видеообращении.

Драпатый сохранит за собой пост командующего Сухопутными войсками. По задумке Зеленского, генерал поможет совмещать боевую работу ВС Украины с правильной подготовкой бригад, учитывая фронтовые нужды.

Напомним, что Михаил Драпатый был назначен командующим Сухопутными войсками ВСУ в ноябре 2024 года. Он сместил на этой должности Александра Палюка. Группировка войск «Хортица» ведёт боевые действия на участках у Курахово и Великой Новосёлки. Минобороны РФ сообщало о взятии этих населённых пунктов 6 января и 26 января соответственно.