«ХАМАС в воскресенье вечером передал посредникам необходимую информацию касательно списка пленных [заложников], которые будут освобождены в ходе первого этапа соглашения о прекращении огня в Газе», — говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале ХАМАС. Сколько имен фигурирует в списке и о какой конкретно информации идет речь, движение не уточнило.
ХАМАС передал список заложников, который содержит информацию о пленниках
КАИР, 27 января. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС передало посредникам список удерживаемых в секторе Газа израильских заложников, которых планирует освободить на первом этапе выполнения соглашения о прекращении огня в анклаве. В переданном радикалами документе содержится «необходимая информация» о заложниках, указали представители движения.