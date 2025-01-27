ХАМАС передал список заложников, который содержит информацию о пленниках

«ХАМАС в воскресенье вечером передал посредникам необходимую информацию касательно списка пленных [заложников], которые будут освобождены в ходе первого этапа соглашения о прекращении огня в Газе», — говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале ХАМАС. Сколько имен фигурирует в списке и о какой конкретно информации идет речь, движение не уточнило.