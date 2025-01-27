Гайдукевич назвал заявление ЕС о непризнании выборов никчемным

МИНСК, 27 янв — Sputnik. Заявление главы дипломатии ЕС Кайи Каллас о непризнании президентских выборов в республике является никчемным и на белорусское общество никак не влияет, заявил кандидат в президенты Беларуси, лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич.
Глава европейской дипломатии, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас ранее в воскресенье заявила, что Брюссель не считает выборы в Беларуси «свободными, честными и демократичными». Она добавила, что Евросоюз намерен сохранить санкции в отношении Минска.
«Заявления эти пустые, никчемные и не влияют на нас», — сказал Гайдукевич РИА Новости, подчеркнув, что это заявление не имеет никакого влияния на белорусское общество, поскольку в республике к таким заявлениям привыкли, на жизнь в стране они никак не влияют.
Кандидат в президенты констатировал, что санкции, которые Европа вводит в отношении Беларуси и России, бьют по ней самой. После чего добавил, что в белорусском парламенте на эти санкции иногда даже не реагируют — «настолько это не влияет на нашу жизнь», подчеркнул депутат.
Он отметил, что у Беларуси достаточно друзей в мире, в том числе в Европе: на выборы приехали десятки наблюдателей из стран ЕС.
«Они все говорят, что большинство европейцев смеются сами с брюссельской демократии и глупых заявлений. Они ни на что не влияют. Европа не решает даже свою судьбу сама, она не самостоятельна», — сказал Гайдукевич.
О данных exit poll
Что касается данных exit poll, которые были ранее обнародованы, то, по словам Гайдукевича, в партии, от которой он выдвигался, с ними уже ознакомились и результатом не удивлены.
«Мы видим, что президент одержал убедительную победу, показал, что он не только лидер страны, президент страны, а национальный лидер, который объединяет абсолютно всех. Мы не удивлены результату голосования», — сказал лидер партии, отметив, что обеда Александра Лукашенко ожидаема и говорит о его авторитете.
Он также отметил, что результатами выборов доволен, и сам как кандидат в президенты поздравляет действующего главу государства с победой.
«Я готов трудиться рядом с ним, как и делал это на протяжении всего времени в парламенте, везде, где нужно государству», — подчеркнул Гайдукевич.