Гайдукевич назвал заявление ЕС о непризнании выборов никчемным

Кандидат в президенты констатировал, что санкции, которые Европа вводит в отношении Беларуси и России, бьют по ней самой. После чего добавил, что в белорусском парламенте на эти санкции иногда даже не реагируют — «настолько это не влияет на нашу жизнь», подчеркнул депутат.