Колумбия выделила самолет президента для мигрантов после санкций Трампа

Ранее два самолета ВВС США с мигрантами (тоже примерно 160 человек) не приняла Мексика, также не дав согласия принимать депортированных. Третий самолет с мигрантами так и не взлетел. Рейсы являются частью масштабного плана Трампа по борьбе с мигрантами — в рамках него он уже ввел режим ЧП на южной границе США и может отправить туда дополнительные войска.