Конгрессвумен Грин: американцы приветствуют приостановку помощи Украине

Американский народ поддерживает решение администрации президента Дональда Трампа о приостановке иностранной помощи, заявила член Конгресса Марджори Тейлор-Грин в социальной сети X (бывшая Twitter)*.
Тейлор-Грин уточнила, что Трамп и новый госсекретарь США Марко Рубио остановили всю помощь Украине. По ее словам, госдепартамент отнесся к этому решению неоднозначно, но американцы «радуются».
«Госдепартамент в шоке, а вот американский народ — нет, мы празднуем», — написала конгрессвумен.
Напомним, Марко Рубио распорядился о немедленной приостановке финансирования почти всех программ иностранной поддержки на срок в 90 дней, включая помощь Киеву. Однако помощь Израилю и Египту не попала под эту приостановку.
Кроме того, Агентство США по международному развитию (USAID) также получило указания о прекращении финансирования проектов на Украине.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.