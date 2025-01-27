Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конгрессвумен Грин: американцы приветствуют приостановку помощи Украине

По словам конгрессвумен, госдепартамент отнесся к этому шагу неоднозначно.

Источник: Аргументы и факты

Американский народ поддерживает решение администрации президента Дональда Трампа о приостановке иностранной помощи, заявила член Конгресса Марджори Тейлор-Грин в социальной сети X (бывшая Twitter)*.

Тейлор-Грин уточнила, что Трамп и новый госсекретарь США Марко Рубио остановили всю помощь Украине. По ее словам, госдепартамент отнесся к этому решению неоднозначно, но американцы «радуются».

«Госдепартамент в шоке, а вот американский народ — нет, мы празднуем», — написала конгрессвумен.

Напомним, Марко Рубио распорядился о немедленной приостановке финансирования почти всех программ иностранной поддержки на срок в 90 дней, включая помощь Киеву. Однако помощь Израилю и Египту не попала под эту приостановку.

Кроме того, Агентство США по международному развитию (USAID) также получило указания о прекращении финансирования проектов на Украине.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.