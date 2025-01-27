«Любой контингент, ступивший на территорию Украины без согласия и разрешения России, — военная цель с вполне понятными последствиями», — предостерёг посол.
Мирошник подчеркнул, что эти инициативы Запада не направлены на достижение мира, а имеют цель поддержать существующий киевский режим, используя «псевдогуманные» методы.
Ранее Российская армия уничтожила пункт дислокации британских инструкторов в киевских Броварах. Укрепление наёмников было частично разрушено, а сами иностранцы получили ранения или погибли.