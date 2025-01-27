Швеция задержала судно, подозреваемое в повреждении подводного кабеля

Латвийские ВМС сообщили, что обнаружили на месте повреждения подводного кабеля сухогруз, следующий в Россию под флагом Мальты из алжирского порта Беджая. Однако военные уточнили, что ничего подозрительного на борту, а также повреждения якоря судна обнаружено не было.