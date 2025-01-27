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В Чикаго прошли рейды против нелегальных мигрантов

НЬЮ-ЙОРК, 27 января. /ТАСС/. Американские власти в воскресенье провели серию арестов нелегальных мигрантов в Чикаго (штат Иллинойс). Об этом сообщила газета Chicago Sun-Times со ссылкой на представителя Иммиграционной и таможенной службы США (ICE).

Источник: AP 2024

В операциях были задействованы сотрудники не только ICE, но также ФБР и нескольких ведомств при Минюсте: Управления по борьбе с распространением наркотиков, Бюро по контролю за алкогольными напитками, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами и Службы маршалов. Рейды на нелегалов проходили под контролем Томаса Хомана, ответственного за безопасность границ и депортацию нелегалов при администрации Дональда Трампа, и исполняющего обязанности заместителя генпрокурора Эмиля Боува.

Информация о количестве задержаний и о районах их проведения пока не разглашается. По сведениям источника газеты, аресты не затронули церкви и рабочие помещения.

Хоман ранее заявил, что незаконно проникших на территорию США мигрантов будут ежедневно высылать из страны на военных самолетах. При этом он выразил уверенность в том, что Трамп убедит страны Латинской Америки принимать депортационные рейсы. Чиновник также не исключил проведение арестов в школах и медицинских учреждениях нелегалов с криминальным прошлым, объяснив это нуждами национальной и общественной безопасности.

Трамп Дональд