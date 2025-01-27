В Чикаго прошли рейды против нелегальных мигрантов

В операциях были задействованы сотрудники не только ICE, но также ФБР и нескольких ведомств при Минюсте: Управления по борьбе с распространением наркотиков, Бюро по контролю за алкогольными напитками, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами и Службы маршалов. Рейды на нелегалов проходили под контролем Томаса Хомана, ответственного за безопасность границ и депортацию нелегалов при администрации Дональда Трампа, и исполняющего обязанности заместителя генпрокурора Эмиля Боува.