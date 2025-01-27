Туск раскритиковал слова Маска о преступлениях нацистов

Во время субботнего предвыборного мероприятия партии «Альтернатива для Германии» (AFD) Маск, выступая по видеосвязи, заявил, что в Германии, по его мнению, слишком много внимания уделяется чувству вины за прошлое. По его словам, «дети не должны чувствовать вину за грехи своих родителей, бабушек и дедушек».