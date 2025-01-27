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Туск раскритиковал слова Маска о преступлениях нацистов

ВАРШАВА, 27 янв — РИА Новости. Премьер Польши Дональд Туск в соцсети Х раскритиковал слова американского миллиардера Илона Маска о том, что современные немцы не должны чувствовать вину за преступления нацистов.

Источник: © РИА Новости

Во время субботнего предвыборного мероприятия партии «Альтернатива для Германии» (AFD) Маск, выступая по видеосвязи, заявил, что в Германии, по его мнению, слишком много внимания уделяется чувству вины за прошлое. По его словам, «дети не должны чувствовать вину за грехи своих родителей, бабушек и дедушек».

«Слова, которые мы услышали от главных участников мероприятия AFD о необходимости забыть немецкую вину за преступления нацистов, звучали слишком знакомо и зловеще. Особенно, когда часы отделяют нас от годовщины освобождения Освенцима», — написал Туск.