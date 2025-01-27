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Израиль разрешил жителям Газы вернуться в северные районы анклава

Жители северных районов сектора Газа смогут вернуться в свои дома уже утром 27 января. Решение пустить палестинцев в анклав приняли израильские власти в качестве ответной меры на готовность ХАМАС освободить новую группу заложников. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

Источник: Life.ru

«Взамен израильские власти разрешат, начиная с завтрашнего утра, возвращение перемещённых лиц в секторе Газа с юга в северные районы», — написал он в соцсети X.

Напомним, в январе этого года Израиль, ХАМАС, Катар и США достигли соглашения о прекращении огня в Газе. Договор предусматривает обмен пленными между конфликтующими сторонами, который реализуется в несколько этапов. В рамках последнего обмена ХАМАС передал Красному Кресту четырёх израильских заложниц, получив взамен 200 палестинских заключённых.