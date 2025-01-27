Израиль разрешил жителям Газы вернуться в северные районы анклава

Напомним, в январе этого года Израиль, ХАМАС, Катар и США достигли соглашения о прекращении огня в Газе. Договор предусматривает обмен пленными между конфликтующими сторонами, который реализуется в несколько этапов. В рамках последнего обмена ХАМАС передал Красному Кресту четырёх израильских заложниц, получив взамен 200 палестинских заключённых.