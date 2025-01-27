Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии

Сейчас у него насчитываются 86 процентов голосов.
По информации центрального избиркома, итоговая явка на президентских выборах составила 85,70 процента.
На прошлых выборах главы республики, в 2020 году, в голосовании приняли участие 84,3 процента от общего числа избирателей.
С 21 по 25 января в Белоруссии проходило досрочное голосование, явка составила 41,81 процента.
На пост президента республики претендуют еще четыре кандидата:
- лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич;
- лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк;
- первый секретарь ЦК Коммунистической партии Сергей Сыранков;
- экс-кандидат на предыдущих выборах, предприниматель, беспартийная Анна Канопацкая.
В бюллетенях также была графа «Против всех». Ее, по предварительным данным выбрали более трех процентов.