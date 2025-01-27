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Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. Александр Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии, свидетельствуют первые данные ЦИК.

Источник: © РИА Новости

Сейчас у него насчитываются 86 процентов голосов.

По информации центрального избиркома, итоговая явка на президентских выборах составила 85,70 процента.

На прошлых выборах главы республики, в 2020 году, в голосовании приняли участие 84,3 процента от общего числа избирателей.

С 21 по 25 января в Белоруссии проходило досрочное голосование, явка составила 41,81 процента.

На пост президента республики претендуют еще четыре кандидата:

  • лидер Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич;
  • лидер Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк;
  • первый секретарь ЦК Коммунистической партии Сергей Сыранков;
  • экс-кандидат на предыдущих выборах, предприниматель, беспартийная Анна Канопацкая.

В бюллетенях также была графа «Против всех». Ее, по предварительным данным выбрали более трех процентов.

Лукашенко Александр