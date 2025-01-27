Глава МВД Белоруссии заявил, что не ожидает инцидентов после выборов

Он подчеркнул, что неоднократно слышал положительные отзывы от граждан и гостей Белоруссии о работе правоохранительных органов на избирательных участках. В ходе выборов не было зафиксировано нарушений общественного порядка, что свидетельствует о контролируемой обстановке в стране.