Глава МВД Белоруссии заявил, что не ожидает инцидентов после выборов

Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков заявил, что прошедшие президентские выборы в 2025 году были самыми спокойными в истории страны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Кубраков отметил, что министерство не ожидает никаких инцидентов. По его словам, что спокойствие выборов подтверждается как статистическими данными, так и мнением граждан, которые выражают благодарность за обеспеченную безопасность.
Он подчеркнул, что неоднократно слышал положительные отзывы от граждан и гостей Белоруссии о работе правоохранительных органов на избирательных участках. В ходе выборов не было зафиксировано нарушений общественного порядка, что свидетельствует о контролируемой обстановке в стране.
Кубраков также поблагодарил сотрудников МВД и военнослужащих внутренних войск за их усилия в обеспечении безопасности на выборах.
Ранее в Центральной избирательной комиссии Белоруссии заявили о завершении голосования на выборах президента, которые признаны состоявшимися. По последним данным экзитпола, действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко побеждает на выборах с 87,6% голосов.