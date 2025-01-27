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Дмитрий Демешин: «Ленинград стал символом мужества и силы духа»

Губернатор Хабаровского края обратился к жителям в День снятия блокады Ленинграда.

Источник: Правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин обратился к жителям региона по случаю Дня снятия блокады Ленинграда. 81 год назад советские войска полностью освободили город и его жителей от немецко-фашистской блокады. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

«Почти 900 дней постоянных бомбежек, обстрелов, голода и страха не смогли сломить дух советских людей. Ленинград выстоял и стал вечным символом стойкости, мужества и любви к своей Родине», — сказал Дмитрий Демешин.

Блокада Ленинграда унесла больше миллиона жизней. Освобождение города стало возможным благодаря усилиям всей страны. Дальневосточные воины сражались на подступах к городу, а в тылу не прекращалась работа для снабжения фронта.

В Хабаровском крае проживает 24 жителя блокадного Ленинграда, их поддержка остается важной обязанностью общества.

«Спустя 80 лет после Великой Победы потомки советских солдат вновь освобождают города и восстанавливают их, защищая мир от нацистской угрозы. В одном строю с ними сегодня незримо присутствуют защитники Ленинграда. Как и их предки, мы обязательно победим», — сказал глава региона.