Дмитрий Демешин: «Ленинград стал символом мужества и силы духа»

«Спустя 80 лет после Великой Победы потомки советских солдат вновь освобождают города и восстанавливают их, защищая мир от нацистской угрозы. В одном строю с ними сегодня незримо присутствуют защитники Ленинграда. Как и их предки, мы обязательно победим», — сказал глава региона.