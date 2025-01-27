«Это только начало»: США и Колумбия начали экономическую войну из-за нелегалов

По словам политика, действия Боготы угрожают безопасности Америки, поскольку они нарушают международные обязательства. В связи с этим Вашингтон решил ввести пошлины на колумбийские товары: 25% сразу и 50% — через неделю. Трамп подчеркнул, что США не позволят Колумбии игнорировать обязательства по приёму депортированных граждан. Также введены визовые ограничения для высокопоставленных чиновников республики и их ближайшего окружения. Пограничный контроль для граждан этой страны будет ужесточён.