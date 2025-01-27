Лукашенко назвал главную задачу на новый срок

В программе подчеркивалось, что нужно продолжить курс на углубление стратегического партнерства с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. В то же время там говорилось, что усилия будут направлены на восстановление диалога с Западом и нормализацию отношений с соседями, прерванных не по вине и не по инициативе Минска. Лукашенко подчеркнул, что это сотрудничество взаимовыгодно.