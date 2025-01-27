Лукашенко назвал главную задачу на новый срок

МИНСК, 27 янв — РИА Новости. Побеждающий на выборах в Белоруссии действующий глава государства Александр Лукашенко считает главной задачей на новый президентский срок не дать разорвать страну, сберечь ее для следующих поколений и обеспечить преемственность в развитии республики.
«Наша главная задача — не дать разорвать страну и передать ее нашим детям и внукам сильной, устойчивой и независимой», — заявлял Лукашенко в своей предвыборной программе.
В ней он изложил цели и задачи, которые нужно будет выполнить народу вместе с избранным президентом, чтобы сделать жизнь богаче, более комфортной сегодня и завтра — для будущих поколений.
Лукашенко обратил внимание, что к концу пятилетки свыше половины жителей Белоруссии составит новое поколение — белорусы, рожденные уже в суверенной стране.
«Им совсем скоро нужно будет руководить страной. Им мы должны передать независимую, цветущую, мирную Беларусь и обеспечить преемственность в развитии страны. Для этого многое сделано, но и еще немало надо будет сделать», — говорилось в программе.
Вызовы для страны
В своей предвыборной программе Лукашенко отметил, что с точки зрения геополитики страна находится в самой высокой точке опасности за последние 80 лет, ведь весь мир вокруг полыхает.
«Сегодняшние вызовы состоят в “отмене” Беларуси как страны. Не утихают попытки внести раскол в наше общество, подорвать наше единство и стабильность. Мы должны направить все усилия, чтобы сберечь страну», — говорилось в программе. Подчеркивалось, что для этого нужно сильное государство и сильная власть.
«Продолжим формировать современные вооруженные силы, развивать собственное производство передового вооружения, а также сотрудничать с Российской Федерацией в рамках подписанных международных договоров для обеспечения надежных гарантий безопасности», — отмечалось в программе.
Эффективное государство
В качестве опоры безопасности и независимости страны Лукашенко видит эффективную и устойчивую социально-экономическую систему. По его мнению, нужны новые технологии, конкурентоспособные производства, высокое качество, нулевая бюрократия и окончательное искоренение коррупции.
Для этого, как подчеркивалось в программе, нужно правильно внедрять принципы цифровой экономики, интеллектуальные системы управления производством на базе отечественного программного обеспечения. Нужно обеспечить равномерное развитие регионов с сохранением индивидуального подхода к территориям с учетом их потенциала, потребностей и особенностей.
Также Лукашенко видит необходимым завершить преобразование сельского хозяйства в высокотехнологичную и конкурентоспособную отрасль и престижную сферу работы. Он пообещал, что к 2030 году 97% административных процедур будут переведены в электронную форму. Будет создан единый онлайн-портал государственных услуг. Лукашенко заявил, что продолжит непримиримую борьбу с коррупцией, которая создает препятствия для развития эффективного государства.
Сплоченное общество
Еще одной опорой безопасности и независимости Лукашенко назвал сплоченность общества. В программе содержится призыв сохранить монолитность нации, что будет являться сдерживающим фактором в условиях, «когда сильные мира сего выбирают полигоны для разжигания конфликтов и для организации цветных революций». В программе подчеркивалась важность диалога, а не раскола, важность поиска путей для построения отношений.
Как подчеркнул Лукашенко, белорусское общество должно быть единым, с теми, с кем не получается говорить на одном языке, нужно налаживать мосты для взаимопонимания. Он предложил на честных принципах перевернуть страницу разногласий, пообещал раскрепостить инициативу, помочь каждому выстроить свой жизненный путь и самореализоваться.
Прагматичная внешняя политика
Третья опора — прагматичная внешняя политика с акцентом на торгово-экономические отношения.
Сегодня мы стремимся расширять отношения в первую очередь с друзьями. Как никогда важны надежность и доверие.
В программе подчеркивалось, что нужно продолжить курс на углубление стратегического партнерства с Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. В то же время там говорилось, что усилия будут направлены на восстановление диалога с Западом и нормализацию отношений с соседями, прерванных не по вине и не по инициативе Минска. Лукашенко подчеркнул, что это сотрудничество взаимовыгодно.
Качество жизни белорусов
Лукашенко подчеркнул в программе, что в основе власти всегда были воля народа, его потребности и поддержка, а значит, привлекательные условия жизни граждан должны стать визитной карточкой Белоруссии.
Он пообещал сохранить неизменными принципы социальной политики в образовании и медицине, поддержку материнства, детства, пожилых и людей с ограниченными возможностями. Согласно предвыборной программе, в ближайшие пять лет будет усовершенствована транспортная инфраструктура, а к концу пятилетки половина всего дорожного фонда будет реконструирована и обновлена.
Также Лукашенко планирует запустить масштабную программу строительства арендного жилья с перспективой его выкупа на привлекательных условиях, сохранить господдержку при строительстве жилья для многодетных семей, детей-сирот, повысить качество мобильной связи и скорость интернета по всей стране, в том числе за счет внедрения технологии 5G.
Лукашенко напомнил в программе, что текущая пятилетка уже объявлена в стране пятилеткой качества, а значит, ее результатом должен стать переход к новому качеству жизни каждого белоруса.