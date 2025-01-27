Глава Росмолодежи Григорий Гуров выразил недовольство действиями европейских политиков, которые, по его мнению, пытаются подавить детское творчество в России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Гуров отметил, что критика популярной песни «Сигма бой» со стороны немецкого политика Нэлы Риль является очередным примером вмешательства в культурные достижения российских детей. Гуров подчеркнул, что песня была создана без каких-либо политических подтекстов, и ее авторы не намеревались выражать какие-либо идеологии.
По словам Гурова, это не первый случай, когда европейские чиновники пытаются ограничить деятельность российских молодежных организаций, таких как «Движение первых» и Юнармия. Теперь же они, по его мнению, перешли к запрету на творчество юных исполнителей, что вызывает вопросы о реальной свободе слова и культурного самовыражения в Европе.
Гуров призвал обратить внимание на то, что запреты на поп-культуру и детское творчество лишь подрывают культурные связи и взаимопонимание между народами. Он выразил надежду, что российские артисты и их творчество продолжат находить поддержку и признание, несмотря на внешние попытки ограничить их свободу.
Ранее депутат Европарламента Нела Риль заявила, что российская песня «Сигма бой» «передает патриархальные и пророссийские взгляды на мир». По ее словам, Россия проникает в европейскую культуру через музыку.