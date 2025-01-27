Александр Лукашенко в седьмой раз победил на выборах президента Белоруссии

Президентские выборы в Белоруссии прошли накануне, 26 января. Во время пресс-конференции после голосования Лукашенко заявил, что не ищет себе преемника для передачи власти. При этом он отметил, что будущее руководство республики уже сформировали из существующего кадрового резерва.