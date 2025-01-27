В МИД Египта заявили, что страна не приемлет нарушения прав палестинцев

В связи с этим египетские дипломаты призвали международное сообщество к активным действиям, направленным на реализацию принципа двух государств. Они настаивают на создании независимого государства Палестина, которое должно включать в себя сектор Газа, Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим, в границах, установленных в 1967 году.