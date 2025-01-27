В МИД Египта заявили, что страна не приемлет нарушения прав палестинцев

Власти Египта выразили категорическое неприятие любых нарушений прав палестинского народа, включая его право на землю, независимо от того, являются ли эти нарушения временными или постоянными. С соответствующим заявлением выступило Министерство иностранных дел Египта, подчеркивая важность защиты прав палестинцев.
В пресс-релизе египетского МИД отмечается, что любые действия, направленные на аннексию палестинских территорий или усиление поселенческой активности, а также перемещение палестинцев, недопустимы. Каир считает, что такие меры могут подорвать стабильность в регионе и усугубить существующий конфликт на Ближнем Востоке.
В связи с этим египетские дипломаты призвали международное сообщество к активным действиям, направленным на реализацию принципа двух государств. Они настаивают на создании независимого государства Палестина, которое должно включать в себя сектор Газа, Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим, в границах, установленных в 1967 году.
Ранее состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и президента Египта Абдельфаттаха Сиси. Они обсудили ситуация в зоне палестино-израильского конфликта в свете соглашения, заключенного на днях между Израилем и движением ХАМАС.