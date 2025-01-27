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В МИД Египта заявили, что страна не приемлет нарушения прав палестинцев

Египет призвал международное сообщество к активным действиям, направленным на реализацию принципа двух государств.
Источник: Аргументы и факты

Власти Египта выразили категорическое неприятие любых нарушений прав палестинского народа, включая его право на землю, независимо от того, являются ли эти нарушения временными или постоянными. С соответствующим заявлением выступило Министерство иностранных дел Египта, подчеркивая важность защиты прав палестинцев.

В пресс-релизе египетского МИД отмечается, что любые действия, направленные на аннексию палестинских территорий или усиление поселенческой активности, а также перемещение палестинцев, недопустимы. Каир считает, что такие меры могут подорвать стабильность в регионе и усугубить существующий конфликт на Ближнем Востоке.

В связи с этим египетские дипломаты призвали международное сообщество к активным действиям, направленным на реализацию принципа двух государств. Они настаивают на создании независимого государства Палестина, которое должно включать в себя сектор Газа, Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим, в границах, установленных в 1967 году.

Ранее состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и президента Египта Абдельфаттаха Сиси. Они обсудили ситуация в зоне палестино-израильского конфликта в свете соглашения, заключенного на днях между Израилем и движением ХАМАС.