«Мы празднуем»: В Конгрессе раскрыл реакцию американского народа на прекращение помощи Украине

Напомним, сразу после вступления в должность Трамп приостановил на 90 дней помощь другим государствам, включая Украину. В дальнейшем Госдепартамент США выпустил указ о приостановке всех остальных программ иностранной помощи, кроме финансирования Израиля и Египта. Решение о возможном восстановлении этих программ будет принимать лично госсекретарь после их тщательного пересмотра.