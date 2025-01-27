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«Мы празднуем»: В Конгрессе раскрыл реакцию американского народа на прекращение помощи Украине

Американский народ «празднует» решение Администрации президента США Дональда Трампа заморозить иностранную помощь другим странам, включая Украину, заявила член Палаты представителей США Марджори Тейлор-Грин в социальной сети X.

Источник: Life.ru

«Президент Трамп и наш новый госсекретарь Марко Рубио остановили всю иностранную помощь Украине и другим странам. Госдепартамент в шоке, а вот американский народ — нет, мы празднуем», — написала конгрессвумен.

Напомним, сразу после вступления в должность Трамп приостановил на 90 дней помощь другим государствам, включая Украину. В дальнейшем Госдепартамент США выпустил указ о приостановке всех остальных программ иностранной помощи, кроме финансирования Израиля и Египта. Решение о возможном восстановлении этих программ будет принимать лично госсекретарь после их тщательного пересмотра.