Российские штурмовики взяли бункер генералов НАТО в Часовом Яре

«Сегодня бойцы спецназа “Ахмат” и четвёртой бригады под управлением командира “Шустрого” заняли сеть мощных укреплений на юге Часова Яра в урочище Долгое-2», — написал Кулько.
Сначала в бункере находился штаб так называемой антитеррористической операции (АТО), а после освобождения российскими войсками Артёмовска в 2023 году там разместились офицеры НАТО. В марте 2024-го подземный командный пункт был уничтожен ударом ОТРК «Искандер», а оставшиеся укрепления заняли ныне ликвидированные военнослужащие 24-й Львовской бригады.
«Очень большие бункеры — на 30−40 человек. Под землёй, бетонные. Мы за неделю этот лагерь зачистили. Там было уничтожено около 40 человека противника. Сегодня до конца зачистили. Троих взяли в плен. А в этих бункерах разместились наши бойцы», — цитирует военкор комбата «Ахмата» Зелимхана Батукаева.
Тем временем российские бойцы с двух направлений зашли в посёлок Дачное в ДНР, где находится крупный опорник ВСУ. Именно там противник планировал выстроить новую линию обороны после падения Курахово.