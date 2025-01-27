Российские штурмовики взяли бункер генералов НАТО в Часовом Яре

«Очень большие бункеры — на 30−40 человек. Под землёй, бетонные. Мы за неделю этот лагерь зачистили. Там было уничтожено около 40 человека противника. Сегодня до конца зачистили. Троих взяли в плен. А в этих бункерах разместились наши бойцы», — цитирует военкор комбата «Ахмата» Зелимхана Батукаева.