Сийярто сообщил об обещании США отменить санкции против Венгрии

В середине января Будапешт заявил, что планирует узнать мнение о санкциях у администрации Трампа, прежде чем принимать решение о продлении санкций ЕС против России, срок действия которых истекает 31 января, еще на полгода. Орбан говорил, что при Трампе откроется «новая эра», в которой нужно «выбросить санкции в окно» и «создать с русскими отношения, свободные от санкций».