Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Запорожский «Мотор Сич» потерял ещё один цех после тесного знакомства с «Искандером»

Вооружённые силы России нанесли удар ракетным комплексом «Искандер» по 65-му цеху завода «Мотор Сич» в Запорожье. Об этом рассказал РИА «Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

Источник: Life.ru

«Корпус цеха полностью разрушен, также обрушились пролёты в стоящих рядом управленческих зданиях», — отметил он.

Рогов напомнил, что в 65-м цехе производились силовые установки для авиационной техники. Из-за уничтожения всего оборудования оперативно возобновить работу там невозможно. Это, по его словам, является серьёзным ударом по противнику и важным шагом для обеспечения безопасности России.

Напомним, что завод «Мотор Сич» не впервые принимает российские ракеты с начала 2025 году. 8 января один из прилётов по предприятию даже попал на видео.