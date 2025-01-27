Запорожский «Мотор Сич» потерял ещё один цех после тесного знакомства с «Искандером»

Рогов напомнил, что в 65-м цехе производились силовые установки для авиационной техники. Из-за уничтожения всего оборудования оперативно возобновить работу там невозможно. Это, по его словам, является серьёзным ударом по противнику и важным шагом для обеспечения безопасности России.