Первый заммэра Усть-Кутского района покинул администрацию

Первый заммэра Усть-Кутского района Вячеслав Калашников ушел с поста 24 января. По словам мэра района Сергея Анисимова, решение об освобождении от должности было принято по обоюдному согласию сторон, пишет ИА IrkutskMedia.
«До момента определения нового первого заместителя беру под личный контроль вопросы, ранее курируемые Вячеславом Александровичем, в частности, и строительство школы № 7 в поселке Мостоотряд. Этот вопрос сейчас один из первых по значимости — ему уделяем самое пристальное внимание», — сообщил Сергей Анисимов в своем тг-канале (18+).