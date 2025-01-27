Первый заммэра Усть-Кутского района покинул администрацию

«До момента определения нового первого заместителя беру под личный контроль вопросы, ранее курируемые Вячеславом Александровичем, в частности, и строительство школы № 7 в поселке Мостоотряд. Этот вопрос сейчас один из первых по значимости — ему уделяем самое пристальное внимание», — сообщил Сергей Анисимов в своем тг-канале (18+).