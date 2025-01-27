Конфликт крутится, баксы мутятся: ВПК США заработал на «проекте Украина» рекордную сумму

По данным издания, беспрецедентный рост связан не только с прямыми поставками вооружений Киеву, но и с увеличением спроса со стороны других стран, которые пытаются скомпенсировать потери собственных ресурсов из-за поддержки Незалежной. Американский ВПК ожидает сохранения высоких темпов роста прибыли, по крайней мере в первом квартале 2025 года.