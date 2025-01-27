Катар анонсировал освобождение ХАМАС трех заложников вне условий сделки

Израиль и ХАМАС заключили перемирие после чем более года переговоров, оно стартовало 19 января. Первый этап продлится 42 дня. За это время должны быть освобождены 33 заложника. Всего же в секторе Газа их осталось около сотни, по меньшей мере треть из них мертвы. Также оэтап включает другие меры — например, разрешение для палестинцев вернуться на север сектора Газа.