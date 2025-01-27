«Это позор»: Немецкий политик заступился за Россию и устроил Западу исторический ликбез по Освенциму

«Красная Армия освободила Освенцим. Россия вынесла на себе основную тяжесть Второй мировой войны. И при этом Россия не приглашена на 80-ю годовщину освобождения Освенцима. Это позор», — написал он.
Мероприятия по случаю годовщины освобождения известнейшего «лагеря смерти» пройдут в Освенциме 27 января. В них примут участие представители нескольких десятков государственных делегаций. Российских дипломатов среди них не окажется.
Между тем российские дипломаты продолжают самостоятельно отдавать дань уважения солдатам Красной Армии и чтить память военнопленных, убитых нацистами в Аушвице. Цветы к мемориалам были возложены нашими соотечественниками в Кракове и Люксембурге.